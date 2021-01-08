فقر ومعاناة.. والجمعيات الخيرية تهمل عكار!

تحت جدران منزل مهترئ تعيش عائلة فقيرة في عكار، وبحسب ما قالته الوالدة لسبعة أطفال فإن أولادها يتعرضون دائماً للتنمر من قبل ابناء الحي بسبب الحالة المذرية للبيت الذي يسكنونه، وشرحت لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان كيف تواصلت مع عدة جمعيات لكن “عندما يعلمون اننا من عكار لا تلقى صرختي اذانا صاغية” واضافت “وضعنا مأساوي وزوجي مريض سبق ان خضع لعمليتين في الكلى كما انه يعاني من ديسك في الظهر”.

واكدت انه كلما جاء اطفالها يبكون من تنمر الجيران يكون جوابها لهم تعلموا لكي تصلوا الى حيث تريدون، فالعلم هو سلاحكم في الحياة، لافتة الى انه “في ايام عدة لا اجد في المنزل ما اطعمه لاولادي اتدبر اموري كعجن الطحين وتحضير منقوشة زعتر لهم”.