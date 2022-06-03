فقط في لبنان: دولة تستجدي دويلة!

في الدول المحترمة والمتقدمة، يكون القرار بيد الدولة، فيحق مثلاً لأي وزير أن يتخذ قراراً ما ليطبقه بالقانون ومن دون أي مقدمات او تبريرات… إلا اننا في لبنان، بلد العجائب، حيث تستجدي الدولة الدويلة، فيصبح المشهد كالآتي: وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وزير ذو منصب وشأن يتمنى، بمحبة وإحترام وبصوت خافت وحذر شديد، من دويلة حزب الله وادارتِها الإعلامية تخفيف، وليس إزالة الصور والرموز والشعارات المرفوعة على جانبي طريق مطار رفيق الحريري الدولي، ولاسيما خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، لتُرفع بدلا منها معالم لبنان السياحية وذلك بهدف تحسين وتحفيز السياحة في لبنان على أبواب موسم الصيف…

يتشارك معظم اللبنانيين تلك المطالب، على اعتبار اننا في لبنان وليس في إيران او قندهار… مؤكدين أن تمدد هذه الصور لا يعكس سوى ضعف الدولة أمام الدويلة والاحزاب المسيطرة عليها.

لبنان الذي فقد الصورة التي ارساها لنفسه على مدى السنوات الماضية… يترقب اليوم الأيام القليلة المقبلة علّها تحمل في طياتها معجزة تتجاوب فيها الدويلة ولو لمرة مع قرارات الدولة ومع ما يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين!