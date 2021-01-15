في دولة العجائب افتحوا العيادات لكن ممنوع خروج المرضى من منازلهم!

التزم اللبنانيون منازلهم في اليوم الاول من الاقفال التام والشامل الذي فرضته الدولة، والتزمت الاخيرة بقرارات عشوائية لا تمت الى المنطق بصلة.

تناسى المعينيون بوضع اجراءات الاقفال ان هناك مواطنون ملزمون بزيارة اطبائهم فتركوهم للنصيب وكما قالت الدكتورة مهدية فتاح (اخصائية في طب الاسنان) لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت “كان لدينا 7 مواعيد اضطرارية، مريضان فقط تمكنا من الوصول وهم من ابناء المنطقة القريبة من العيادة”.

وفي هذا الخصوص اصدرت نقابة اطباء الاسنان في لبنان بيانا حددت من خلاله اهلية عمل اطباء الاسنان خلال فترة الاقفال دون ان تضمن سماح القوى الامنية للمرضى بالخروج من منازلهم.

وقالت فتّاح “اصدرت نقابة الاطباء قرارا ينص على انه باستطاعتنا اعطاء تقرير للمرضى لكن ليس بالضرورة ان تسمح لهم القوى الامنية بالخروج، لذلك يجب ان يكون هناك تعاونا بين وزارة الداخلية والنقابات، فعند اعطاء الاذن للعيادات كي تفتح ابوابها يجب ان يكون هنالك تعاونا كي يتمكن المرضى من الوصول الى العيادات والمستشفيات”.

صراع وزارتي الصحة والداخلية مستمر اذاً، والضحية كما جرت العادة المواطن المريض بهكذا دولة.