الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في طرابلس، حلقت للذكوريّة "على الناشف"

منذ 7 دقائق
A A A
طباعة المقال

نكايةً بالأيام الصعبة، سوف تبقى عجلة الايام تدور نحو اتّجاه يختلف بين شخصٍ و آخر، لكن يبقى هناك هدفاً يستحق روعة الطموح. فالعجلة دائماً تسير بعكس إتجاه الريح، تستمتع بأن تكون في المواجهة، هكذا هنّ نساء بلادي، لا تنتظرن الليل لكي تحلمن. ربيكا غانم، فتاة من طرابلس، لا تكترث لعددات البنزين على المحطات، و لا تصرف ميغابيتاتها في “تشييك” سعر الصرف، تقصّ خيطان المعمعات الإجتماعيّة بمقصّها، و تسرّح للأيام على الموضة، حلاّقة رجالية في طرابلس، نعيماً للتاء المربوطة حلّتها الجديدة.
يتواصل الناس معها على الهاتف كما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، هي الليبراليّة حاملة الموس بيسارها، و السعادة في يمينها!

هذه رسالتها إلى كل صبيّة رفعت بيرق الإستسلام للظروف: “إرميه و ارفعي مكانه علماً يحمل إسمك و حلمك، ضعي الكسرة على الحروف ولا تنكسري.”
ربيكا واجهت الذكوريّة و “حلقت” لها على الناشف.

    المزيد من فيديو

    الجمال في وجه سرطان الثدي uRj1x3JuzHw
    الجمال في وجه سرطان الثدي
    13 تشرين... مشهد انتخاب أم عودة الفراغ؟ 3:59
    13 تشرين... مشهد انتخاب أم عودة الفراغ؟
    5:25
    الدولار الجمركي كابوس جديد.. وأسعار السلع تحلّق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
    وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
    الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
    سرطان "كابوريا حدوة الحصان"
    بالفيديو.. دماء مخلوق بحري تنقذ أرواح الملايين!!