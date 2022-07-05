في لبنان... أطفالٌ يتخصصون بالطبّ

صحيحٌ أن الطبّ بتقدمٍ مستمرّ، و تطوّر لا يتوقّف، لكنه مهما تسارع في التقدّم فهو لن يقدر على منافسة تطوّر عزيمة اللبنانيّ. اللبناني يتمتّع بجهاز مناعةٍ في إرادتهِ، قادرٌ على هزيمة فيروسات الإنهيارات والخيبات. في تركيبته مضادات حيويّة لكسر المصيبة وكريات بيضٍ بنصاعة صنين، تحييهِ دوماً في حياةٍ خاليةٍ من موبقات الخوف.

طلاب كليات الطب في لبنان، قرروا أن لا يحتاجوا أحدا، و أن يموّلوا “خريجتهم” مما يملكون، فمالك الشيء يعطيه، يعطيه وأكثر.

صفوف للصغار في عالم الطبّ بطريقة مبتكرة يعلّمون الاطفال بطريقة جداً خلاّقة، يشرحون تفاصيل أعضاء الجسم بأسلوبٍ إبداعي أطفال لبنان، مشاريع أطباء، وعلماء ومتقدّمين بالفكر، وأجيال تسلّم اجيال لكل من يريد لطفله أن لا يضيّع وقته بتفاهات ألعاب الفيديو وخطر صفحات الإنترنت العشوائيّة، يمكنه أن يسجّله في صف الطبّ، يضخّ بأوردته مناعةً لصعوبات الحياة قبل أن يقسموا قسم ابقراط، يحضرّ طلاب الطب في لبنان جيلاً جديداً من جنود الأرواب البيضاء للدفاع عن الحياة>