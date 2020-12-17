في لبنان: السعر لا يصدق… ما لم تره من قبل

هذا المكان في اسواق طرابلس الشعبية لا يشبه اي مكان في لبنان، هنا المنقوشة ما زالت بـ 500 ليرة والكعكة بـ250 ليرة فقط. ابو ديب المصري صاحب هذا الفرن الفقير في الشكل والكريم في المضمون يرفض استغلال الفقراء ويضع نفسه بين خيارين اما ان يبقي اسعاره منخفضة واما ان يقفل تجارته، اما خيار زيادة الاسعار فهو مرفوض بالنسبة له.

وقال المصري لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان “من لديه عاطفة ورأفة في قلبه لا يمكنه رفع الاسعار، نعم انخفض الربح الا انني ما زلت اربح ولا ادفع شيئاً من جيبي” واضاف “اغلق الفرن ولا ارفع الاسعار، لدي عدة اكياس من الطحين على سعر مليون ليرة للطن، وادعو المسؤولين الى ان يتقوا الله بعباده نحن نمر بأزمة وآمل ان تنتهي وسبق ان مررنا بازمات عدة منها حرب 1973 وحرب 1985 وثورة شمعون” واشار الى ان “الوضع سيء ونحن في اسوأ حقبة مرت في تاريخ لبنان”.

مقاومة ابو ديب للوضع الاقتصادي جعل من باب فرنه المتواضع بوابة يستقبل بها المنهكين من الغلاء الفاحش الذي يغزو البلاد.