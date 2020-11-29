في لبنان: ليس مجرد فقر.. بل أكثر بكثير

“في هذا المكان على الارض انظف الصحون، ليس لدينا شيئاً في المنزل، نحن لبنانيون الا ان وضعنا سيء جداً، لا معيل لنا غير الله، زوجي بلا عمل منذ وصول جائحة كورونا الى لبنان، لا نملك المال حتى لشراء الطعام، يقصد زوجي سوق الخضار منذ الساعة السادسة صباحا حتى الواحدة من بعد منتصف الليل ليحصل على مبلغ 10 الاف ليرة لا تكفي لشراء كيس حفاضات الذي يبلغ سعره 37 الف ليرة اي ان عليه العمل لمدة 3 ايام لتأمينه، علبة الحليب بخمسين الف ليرة ما يعني ان عليه العمل اسبوعاً لشرائها”.

امرأة أخرى شرحت لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران ان”حالتنا سيئة” نحن ثلاث نساء ننام على سرير واحد، احيانا اضطر الى النوم على الارض على الرغم من تبللها بالمياه ورغم وجود الفئران والحشرات، وقد هبطت الخيمة على رأسنا”، في حين قالت اخرى “منازلنا عبارة عن نايلون، نحن 6 اشخاص، لا نتمكن من النوم بسبب الهواء والبرد والبرغش وغيرها من الحشرات، الحمام داخل المطبخ، ذباب، برغش، جرذان هرر نعيش معها جميعها في غرفة واحدة”