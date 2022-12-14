قائد الجيش... رئيساً للجمهورية؟!

أكثر من شهر ونصف الشهر، مضت على الشغور الرئاسي.. اسماء تتقاذفها الفرق السياسية.. ليظهر في طياتها اسم قائد الجيش جوزيف عون، الذي بات يحمل حتى الآن اشارات عديدة تصب في خانته..

بات ترشيح العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية عنوان عدد غير قليل من اللقاءات التي تجري في لبنان وخارجه، فانطلاقا من الخلاف الحاصل على اسم سليمان فرنجية، ونظرا لانعدام حظوظ ميشال معوض.

هل يكون قائد الجيش الحالي مرشحاً يملأ فراغ بعبدا؟

قد يكون من السابق لأوانه الجزم في ترشح اسم عون للرئاسة.. خاصة بان لا مواقف جدية معلنة وملموسة لا داخليا او عربيا-اقليميا حتى الآن .. الا ان هذا الترشيح قد يصطدم بعراقيل ومطبات وتنازلات كثيرة!

اخيرا، هل تحدث “المعجزة” التي قد تنخر ولو ثقبا في جدار الازمة الرئاسية التي تزداد سماكته يوماً بعد يوم..؟