قبل شهر على رمضان افطروا على بصلة!

مع الانهيار السريع لقيمة الليرة اللبنانية وتحليق سعر صرف الدولار بدون سقف محدد، يتحضر اللبنانيون الى استقبال شهر رمضان المبارك بموائد لم يعتادوا عليها، فالاسعار الخيالية للمواد الغذائية، منعت المواطنين من تموين منازلهم، ودفعتهم الى التوفير وان كان على حساب عاداتهم الرمضانية، فكيف هي الاسعار قبل شهر على حلول الشهر الكريم؟

احد اصحاب محال السمانة قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتت “نار جهنم، كيلو العدس ٢ دولار” في حين قال جزار “كنا نبيع كيلو اللحم المدعوم بـ٤٠ الف ليرة، والان اصبح بـ ٤٥ الف ليرة، وان استمر الدعم ستبقى الاسعار على ما هي عليه، والا سيصل سعر كيلو اللحم الى الـ١٠٠ الف ليرة”.

وللخضار بورصة خاصة بكل منتج فالبندورة اليوم على سبيل المثال قبل الظهر بـ٥٠٠٠ ليرة وبعد الظهر بـ٧٠٠٠ ليرة، ولو اردنا ان نسأل عن العصائر والحلويات لكانت الايجابة صادمة “قنينة الليمون الصغيرة بـ٥٠٠٠ ليرة”. وقال بائع حلويات “ان بقيت الامور على حالها قد نغلق المحل، فبعد ان كان سعر كيلو القشطة بـ١٢ الف ليرة اليوم بـ٤٠ الف، كيلو العجين كان ١٢ الف اليوم ٣٦ الف، تنكة السمنة كان سعرها ١٣٨ دولار اي نحو ٣٥٠ الف ليرة اليوم سعرها مليون و٨٠٠ الف”.

لسنا من محبي التشاؤم والتهويل على الناس، لكن هذا هو الواقع في بلد كان ينتظر شعبه شهر رمضان، بات اليوم يسأل بأي حال عدت يا خير الشهور.