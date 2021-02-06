قرار جديد لوزير التربية…”أيّها التلاميذ موتوا درسًا!”

في جمهورية اللجان والمنصات قرار جديد لوزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بزيادة ساعات التعليم عن بعد الى 7 ساعات في اليوم وستة ايام في الاسبوع.

قرار الوزير دفع التلاميذ الى رفع الصوت رافضين القرار حيث وصفوه بالمجحف، شوكت (تلميذ ثانوي) اعتبر في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت ان “القرار ظالم لجميع التلاميذ، كونه احتكر كل وقتنا للتعليم، فلم يعد بامكاننا القيام بشيء سوى الدرس، حيث يتوجب علينا الاستيقاظ عند الساعة الثامنة صباحا لنبدأ الدرس حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ومن ثم سنستمر حتى السادسة مساء لمراجعة ما اخذناه، وعلينا الخلود الى النوم باكرا كون في اليوم التالي سنعيد الامر ذاته”، واضاف “هذا ضغط نفسي يضاف على الضغط الذي نعانيه منذ بدء السنة الدراسية”.

وللمعلمين والمعلمات نصيبهم ايضا من تبعات قرار الوزير وقال شوك “سيضطر المعلم الى تجهيز الدرس لسبع ساعات، وتجهيز درس الاونلاين اصعب من محاضرة تعطى داخل الصف”.

وبعد الصرخة رسالة للوزير المجذوب “نطلب منه العودة عن القرار الذي اتخذ مؤخرا، والعودة الى القرار القديم المتمثل بالتعليم مدة 4 ساعات في اليوم”.

وكأن طلاب لبنان لا يكفيهم رداءة الانترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي حتى يزيد عليهم وزير التربية بقرار مجحف جديد ويصبحوا ضحية نشوة الوزير ومستشاريه.