قريباً...ممنوع المشوار بالسيارة !

على ما يبدو ، ان المحروقات في لبنان ، باتت كابوسا للبنانيين.. فبين طوابير الذل امام المحطات منذ اشهر و الغلاء الفاحش الذي يطال اسعارها، يقف اللبناني محتارا ” بماذا و كيف يتنقل ل”توفّي” معو لآخر الشهر ؟

و بما أن المحروقات ، باتت كل يوم بسعر جديد يتخبط مع تخبط الليرة امام الدولار .. و المشوار بات مكلفاً إلى حدّ قد لا تتحمّله غالبية اللبنانيين خاصة بعد وصول صفيحة البنزين إلى ما يزيد عن ال ٨٠٠ ألف ليرة.. فما هي البدائل التي يلجأ اليها اللبناني ؟

فرض الواقع على اللبنانيين تخفيض استهلاكهم للبنزين، وبحسب ما أشارت “الدولية للمعلومات” انخفض متوسط الإستهلاك اليومي في العام 2022 14.3 بالمئة عن العام 2021 ..

يعني اللبناني صار محروماً من كل شيء ! فلم يبق سوى المشوار الى العمل كمنفسٍ رصيده عاللبناني !