قنبلة موقوتة على وشك الانفجار!

شكّل قرار رفع أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في لبنان عبئاً إضافيا على اللبنانيين الذين يعانون غلاء كافة المنتجات والخدمات، فهل سيتأقلم اللبنانيون مع الأسعار الجديدة أم سيتخلّونَ عن هواتفهم؟

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي رأى أن قرار زيادة أسعار الانترنت هو قنبلة موقوتة وبإمكانه إشعال البلد

وزير الاتصالات مدعوّ اذا إلى تحمل المسؤولية، وفي حال لم يتم التراجع عن قرار زيادة تعرفة الاتصالات، فإنّ كل القوى المعارِضة والمجتمع المدني ستأخذُ قرارَ الاضرابِ المفتوح ويرفض الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان كل سياسات رفعِ الأسعار، خصوصاً في قطاع الاتصالات، ويدعو إلى إقرار سياسة دعم منظمة خصوصاً للفقراء والطلاب وإلا سنتجهُ نحو كارثة محتمة.