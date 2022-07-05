الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قنبلة موقوتة على وشك الانفجار!

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

شكّل قرار رفع أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في لبنان عبئاً إضافيا على اللبنانيين الذين يعانون غلاء كافة المنتجات والخدمات، فهل سيتأقلم اللبنانيون مع الأسعار الجديدة أم سيتخلّونَ عن هواتفهم؟

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي رأى أن قرار زيادة أسعار الانترنت هو قنبلة موقوتة وبإمكانه إشعال البلد

وزير الاتصالات مدعوّ اذا إلى تحمل المسؤولية، وفي حال لم يتم التراجع عن قرار زيادة تعرفة الاتصالات، فإنّ كل القوى المعارِضة والمجتمع المدني ستأخذُ قرارَ الاضرابِ المفتوح ويرفض الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان كل سياسات رفعِ الأسعار، خصوصاً في قطاع الاتصالات، ويدعو إلى إقرار سياسة دعم منظمة خصوصاً للفقراء والطلاب وإلا سنتجهُ نحو كارثة محتمة.

    المزيد من فيديو

    4:40
    ميقاتي يطلب التضامن من العرب.. مدينته تتفوق على المناطق المنكوبة
    3:01
    حزب الله يحمي العدو الاسرائيلي بمسيرات غير حربية
    3:23
    هل نقول وداعاً لتيك توك؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!