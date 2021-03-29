قنبلة موقوتة في الزهراني تصرفوا قبل فوات الأوان

وكأن ما عاشه اللبنانيون منذ تاريخ الرابع من آب لا يكفي، خرج المجلس الأعلى للدفاع ليفجر قنبلة إلى اللبنانيين مفادها تقريراً اعدته شركة COMBILIFT يشير الى وجود مواد كيماوية خطرة في مستودع منشآت النفط في الزهراني تبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً، هكذا وبكل بساطة قرر المعنيون نشر معلومات إلى الرأي العام على قاعدة ربما “اللهم اني بلغت” وبث الرعب في نفوس اللبنانيين الذين لم ينسوا بعد انفجار نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، الم يكن الأجدى التصرف اولاً؟

المعلومات تشير الى ان هذا المواد غير قابلة للاشتعال، وانما هي مواد مشعة، وانه بدأ التعامل معها، وهي ست عبوات صغيرة من املاح اليورانيوم التي تستخدم في عملية تكرير المواد النفطية وهي موجودة منذ ما قبل العام ١٩٧٠، عندما كانت منشأة اميركية تدير منشأة الزهراني النفطية وفي تلك المنشأة كان يتم تكرير النفط العراقي ويوزع الى مختلف المناطق، وان هذه المواد تصنف عالمياً على انها مواد خطيرة، وافادت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استعدادها لنقلها الى مختبراتها ليصار الى وضعها تحت الحكم الرقابي لديها وفقاً للاصول والمعايير المعتمدة والمتعلقة بهذه المواد، وهنا نقول تصرفوا فوراً قبل فوات الآون