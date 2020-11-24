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كساد في الخضار والفاكهة عند التجار.. والسبب ليس ارتفاع الأسعار!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2020 11:00 مساءً
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المشكلة اليوم ليست باسعار الخضار والفاكهة المرتفعة فقط، فرغم المعاناة تلك التي يعاني منها المستهلك في الدرجة الاولى وهي الارتفاع الجنوني في الاسعار، الا ان الاقفال العام اثر بشكل ملحوظ على قطاع الزراعة والتجّار تحديداً.

يوم الاحد اقفال عام من دون اي استثناءات، ما تسبب بتجمّد الحركة في سوق الخضار في طرابلس في هذا اليوم، ليؤدي الى كساد كميات كبيرة من الخضار والفاكهة، كما واثر ذلك ايضا على يوم الاثنين بحيث ان اصحاب محال البقالة يتسوقون بضاعتهم ليلاً، وبحسب ما قاله احد التجار لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران “يوم الاحد يشكل لنا مشكلة فيما يتعلق بالبضاعة، كلنا نعلم ان الخضار كالثلج عندما يطلع عليه الضوء يذوب، نواجه الكساد والخسارة وتصريف البضاعة اصبح اقل، كون هناك مدة محددة لذلك” واضاف “ودائعنا في المصارف لا يمكن ان نحصل عليها، ونسبة عملنا انخفضت 50 بالمئة” وفيما ان كان مع قرار الاقفال اجاب “نعم ولو على حساب مصلحتي فصحة عائلتي اهم”.

كما وجاء قرار الاقفال سلباً على توقيت قطاف الخضار، حيث ان بعض الانواع باتت تكبر اكثر من المطلوب بسبب انقطاع السوق ما اثر على جودتها.

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