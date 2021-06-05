كعكة الكنافة بجبنة تحلق.. والإقبال عليها كبير

من مدينة صيدا، اضاءت مراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” سارة شحادة على سعر كعكة الكنافة الذي حلّق مع تحليق سعر صرف الدولار، اذ اصبح يتراوح بين ١٠ آلاف ليرة و٢٠ ألف ليرة بحسب المنطقة والمحل، الا أن ذلك لم يحل دون الاقبال عليها.

موظف في محل لبيع الحلويات قال “رفعنا سعر الكعكة الفي ليرة، حيث اصبح ١١ الف ليرة، وهو سعر مناسب مقارنة بالبضاعة التي نستخدمها في صنعها، لاسيما الجبن والسمن” مضيفاً ” لدينا نوعين من الكنافة العادية والنابلسية التي تحتوي على سمن اضافي ولوز كسر وعجينتها تقرمش سعر الكيلو منها ٦٨ الف ليرة في حين سعر كيلو الكنافة العادية ٦٠ الف ليرة، ورغم ارتفاع سعر الكنافة الاقبال عليها مستمر، فاللبناني يتماشى مع الاوضاع”.

زاد الضغط على شراء الكنافة بحسب ما قاله محمد (بائع كنافة)، مضيفاً “كلفة الكنافة ارتفعت بشكل كبير، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار”.

مواطن قصد محل الحلويات لشراء الكنافة قال “الله ياخد السياسيين ذلونا”، وقال آخر “قدمت لشراء ٣ كعكات كنافة بسعر ٣٣ الف ليرة بدلاً من ١٢ الف ليرة كما كنت ادفع سابقاً”.

“لو صار سعر الكعكة ٢٠ الف ليرة سأستمر في شرائها من هذا المحل… أطيب كنافة لديه” قال زبون مضيفاً “يجيدون عملهم بشكل ممتاز”.