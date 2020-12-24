كلفة عشاء عيد الميلاد خيالية وسعر الـ”بوش دو نويل” ٢٦٠ الف ليرة

رغم الزحمة في شوارع بيروت لمناسبة الاعياد يقدم قلة من المواطنين على شراء حاجياتهم لعشاء عيد الميلاد، هذه المناسبة التي يلتئم معها شمل العائلة فيجتمع افرادها من كبيرهم الى صغيرهم حول اطباق تقليدية تحضر عادة في هذا الموسم، تفتقد هذا العام عناصر رئيسية كحبشة العيد التي وصل ثمنها الى مليون و300 الف ليرة، اما الـ”بوش دو نويل” فحدث ولا حرج، فجميع انواع الحلويات ارتفع ثمنها نحو ثلاثة اضعاف، الامر الذي انعكس على اصحاب المحال وعلى الحركة التجارية، فاضطروا الى تصغير حجم قالب الحلوى ليتمكن اللبناني من شرائه.

صاحبة محل للحلويات قالت لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي ان “سعر قالب البوش دو نويل قياس 55 سنتم بـ 260 الف ليرة، و 25 سنتم بـ 140 الف ليرة ويرتفع السعر اذا كان يحتوي محضر من النوتيلا”.

وحدها صفارات الذهول تعلو عند دخول المواطنين الى المتاجر لشراء حاجياتهم وقالت احدى المواطنات “اقل تكلفة عشاء تفوق المليون ليرة، اين السياسيون من ذلك؟

للظروف احكامها، هذه العبارة تختصر اوضاع اللبنانيين اليوم في ظل الازمات المتردية التي يعيشونها.