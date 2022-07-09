كلفة قبع ضرس العقل... "بتطيّر العقل"

طبيب الاسنان… عندما نسمعُ به كنا نخاف من ابرة البنج اما اليوم فالخوفُ هو من الاسعار التي باتت مكلفة جدًا .

والمواطن اللبناني الذي لا حولَ ولا قوة له، أصبح “يعض عالجرح” ويطبب نفسَهُ بنفسِه.

اما أسعار ترميم الاسنان… قبعَهُا وتلبيسَهُا فارتفعت عدة أضعاف عما كانت عليه على 1500 ليرة.

حالُ المواطن كحال الطبيب فكل المستلزمات أصبحت أيضًا على الدولار والمدعوم منها رفع الدعم عنها .

اما الهوليود سمايل فأصبحت مكلفةً أكثر من حجز ticket الى هوليود.

اذا المواطن أصبح “يحسب مية ألف حساب” ويتحمل وجعًا لا يحتمل قبل ان يلجأ الى طبيب الاسنان.