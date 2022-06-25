كورونا يباغت اللبنانيين.. فهل هناك توجه للاقفال العام ؟

بعد هدنة دامت اشهرًا مع فيروس كورونا ، عاد هذا الفيروس ليشن هجومًا مباغتًا مستغلًا تخلي المواطنين عن اجراءات الوقاية بشكل كلي.

ومع تسجيل اكثر من ٨٠٠ حال يوميًا هل سيشهد لبنان موجة جديدة من فيروس كورونا ؟

اما من تلقوا اللقاح بجرعاته الاربعة فهل هم محصنون بالكامل ؟

وحول الاجراءات الوقائية ، يشير الدكتور بيار ابي حنا ، الى ان الالتزام بها وبخاصة وضع الكمامة هو ضروري لعدم تمكين الفيروس من الانتشار.

وفي معلومات لصوت بيروت انترناشونال فإن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض

سيعلن نهار الاثنين عن امكانية فرض بعض الإجراءات الوقائية ، فهل نحن متجهون الى اعادة الاقفال ؟