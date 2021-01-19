كيف أمضى أهالي المناطق المتضررة الليلة العاصفة؟

نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف الصورة من المناطق التي تضررت اثر انفجار المرفأ للاطلاع على كيفية امضاء الاهالي الليلة الماضية العاصفة.

وقال شنطف ان عددا كبيرا من الاهالي لم يتمكنوا من المبيت في بيوتهم حيث قصدوا اقاربهم، وبحسب ما قاله شقيق الشهيد يعقوب الجميل الذي دفع حياته اثر انفجار بيروت “نحن مشردون، فقد مر على الانفجار 5 اشهر من دون ان يلتفت الينا احد، جمعيات عدة قصدت المبنى الذي نسكه وهو مؤلف من ثماني طبقات التقطت الصور وعرضت امور بسيطة باب او نافذة مع العلم انه يحتاج الى تدعيم وترميم لذلك لا يمكن لاي من سكانه المبيت فيه”، واضاف “وعود عدة تلقيناها من الجيش، ونحن لا نثق الا بهذه المؤسسة، ولدينا كامل الثقة ان الجيش لن يتركنا، ولن يسمح للفاسدين والمفسدين وتجار الهيكل الاستمرار في نهش الهيكل الذي اصبح على نهايته وقد ان الاوان لطرد هؤلاء التجار منه، فلبنان اجمل بلد في المنطقة حرام ان يتراجع الى هذا الحد”، وطالب بخطوات عملية باسرع وقت ممكن للمباشرة بتدعيم المبنى لكي تعود العائلات الى بيوتها.

وتم عرض صور للاضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى.