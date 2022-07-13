كيف تعرف أنك ستصبح ثريّاً؟

1. تُركز على الكسب أكثر من الإدخار:

إدخار الأموال عامل مساعد من أجل بناء الثروة، ولكن لعدم التركيز عليه أكثر من الربح

2. تستثمر أموالك باستمرار:

كلما بدأ الشخص بالاستثمار مبكرا، كان ذلك أفضل له. وفي المتوسط يستثمر الأثرياء %20 من دخلهم كل عام.

3. لا تبحث عن الراتب الثابت:

يسعى الشخص العادي إلى الحصول على راتب ثابت، بينما يفضل الأثرياء أخذ المال بناءً على نتائج عملهم.

وهناك من يحصل على راتب ثابت ويستطيع تكوين ثروات لا بأس بها.

4. تبتعد عن شراء الأشياء التي لا تتحمل كلفتها:

الشخص الذي يشتري أشياء باهظة الثمن وأعلى من إمكانياته لن يصبح غنيا أبدا، حتى وإن بدأ يكسب أكثر أو يحصل على علاوات.

5. تتبع أحلامك… لا أحلام شخص آخر:

إدراك النجاح يعتمد على القيام بما تحب القيام به، فكثير من الناس يخطئون عندما يسعون لتحقيق أحلام أشخاص آخرين.

6. لديك خطة على المدى الطويل:

ثلاثة من بين أربعة أثرياء ناشئين ينتهجون خطة طويلة المدى لتنمية استثماراتهم، بحيث تكون في مخيلتهم خطط مستقبلية يطمحون لتطبيقها.

7. تتحلى بالشراسة والمخاطرة:

إذا كانت لديك الشراسة المناسبة لاقتحام مجالات جديدة ومتعددة تحمل نوعاً من المخاطرة، وتملك نظرة بعيدة المدى، فأنت تحمل نفس الصفة التي يتمتع بها كل الأغنياء في العالم.

8. تعيش في دولة رأسمالية:

إذا كنت تعيش في دولة رأسمالية بها سوق حر وتسمح للمواطنين بالملكية الخاصة، فهذا سيزيد من احتمال صعودك إلى الطبقة الغنية سريعاً







