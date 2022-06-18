كيف حاول طليق بريتني سبيرز إفساد حفل زواجها؟

تزوجت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز من خطيبها مدرب اللياقة البدنية والممثل الإيراني الأصل سام أصغري.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور سبعة أشهر على تخلّص سبيرز من وصاية قانونية كانت تقول إنها تحول بينها وبين الزواج.

و تم الزواج ليل الخميس الفائت في حفل بولاية كاليفورنيا اقتصر على الأصدقاء المقربين وعدد من النجمات بينهن مادونا، وباريس هيلتون، ودرو باريمور.

وتولّت دوناتيلا فيرساتشي تصميم فستان الزفاف. وفي محاولة لإفساد الحفل، اقتحم زوج بريتني السابق جيسون ألكسندر المكان قبل أن تعتقله الشرطة. وكان ألكسندر قد تزوج في عام 2004 من سبيرز صديقة طفولته لكن الزواج لم يستمر أكثر من 55 ساعة فقط.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ألكسندر “استطاع الوصول إلى العقار لكن الشرطة واجهته وألقت القبض عليه”.

و في الفيديو الذي بثّه عبر إنستغرام، ظهر ألكسندر في منزل سبيرز مفتشًا عنها، قبل أن يذهب إلى خيمة العرس التي كانت تشهد وضْع اللمسات الأخيرة.

وادّعى ألكسندر أن سبيرز وجّهت إليه دعوة للحضور، قائلا: “هي زوجتي الأولى، والوحيدة”.