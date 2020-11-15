كيلو البندورة بـ 10000 ليرة لبنانية.. والله يعين الفقير

سعر البندورة البلدية لامس الـ 10 الاف ليرة في بعض المناطق، المشكلة تكمن في انتهاء موسم البندورة في البقاع والجبل، اذ لم يتمكن المزارعون في الساحل من زراعة البندورة بسبب ارتفاع كلفة الخيم والاسمدة والبذور.

احدى المواطنات قالت لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة من امام محل للخضار ان “كيلو البندورة اليوم بـ7000 الاف ليرة، وبعد التوصية يصبح بـ 6 الاف، الله يساعد الفقير ويلعن كل الزعماء” في حين قالت اخرى “في السابق كنت اشتري البندورة بالصناديق الا ان سعرها المرتفع الان يحول دون ذلك” وقال اخر “في روسيا سنة 1982 كنا نشتري نصف حبة بندورة او حبة حامض، كنا نضحك، واعتقد اننا سنصل في لبنان الى هذه المرحلة التي لا نتنمناها”.

دخول البندورة السورية خفض سعرها قليلا، ولولاها لكان سعر كيلو البندورة وصل الى 15 الف ليرة، وقال احد بائعي الخضار بالمفرق “يهمنا جدا دخول المنتج السوري الى لبنان، اذ يؤدي الى انخفاض اسعار المنتجات البلدية الى النصف” واضاف “لدينا مشكلة بارتفاع سعر صناديق التعبئة فبعد ان كان سعر الصندوق 800 ليرة وصل الان الى 3000 ليرة، وبسبب ارتفاع الاسعار يضطر بعض الزبائن الى شراء ما تبقى من بضائع نوعيتها غير جيدة، حتى ان احدهم قال لي الله لا يسامح من اجبرنا على أكل هكذا بضاعة”.