الأثنين 10 رمضان 1443 ﻫ - 11 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيندا الخطيب إلى الحرية

16 - مارس - 2021
آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 9:47 مساءً
A A A
طباعة المقال

بعد إخلاء سبيل الناشطة كيندا الخطيب، ووصولها  الى مسقط رأسها في عكار، حيث استقبلت بحفاوة، قالت لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت “عندما تمت مداهمة منزلي واعتقالي اعتقدت ان الامر يتعلق بمنشورات كتبتها على وسائل التواصل الاجتماعي، او دعمي للثورة ومناهضتي للفساد، وبأن هناك من رفع دعوى ضدي، الا ان الصدمة كانت حين بدأ التحقيق حيث علمت ان الملف اكبر من ذلك بكثير، والصدمة الاكبر ان اي شخص اعرفه حتى وان كان مجرد صديق على تويتر او فيسبوك ذكر في الملف”.

واشارت الخطيب الى ان “التحقيقات شددت على الملف الذي اتهمت به، كما وجهت الي اسئلة عن الثورة”، وفيما ان تعرضت لاي نوع من انواع التعذيب قالت “تعذيب جسدي كلا، انما ضغط نفسي” وختمت “توقيف اي شخص لا يعني ان يوقف ما بدأه”.

    المزيد من فيديو

    0:43
    وصول أول فريق رواد فضاء من القطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية
    0:53
    ماكرون أمام اختبار حاسم في السباق الى الإليزيه
    3:22
    الأثرياء الفقراء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    طارق أبو طه يُمنع من العودة الى لبنان من دبي رغم ورود اسمه
    بالفيديو: هلع على الطائرة.. والمسافرون: نزلونا ما بدنا نموت!
    اشكال بين الحكمة والرياضي
    فوضى وتكسير.. إشكال كبير أثناء مباراة الحكمة والرياضي
    جبران باسيل لـ”صوت الناس”: زبطت خطّة جعجع.. ولم نبحث الرئاسة مع نصرالله