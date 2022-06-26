الأثنين 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
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كييف في مرمى القصف الروسي

منذ ساعة واحدة
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انطلقت في جبال الألب، قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، يتوقع ان تنتهي بحظر استيراد الذهب الروسي، وذلك قبل قمة أخرى لقادة حلف شمال الأطلسي مرتقبة الثلاثاء في مدريد.

ميدانيا، كثفت القوات الروسية ضرباتها على مناطق سكنية في وسط العاصمة كييف، منذ ساعات الصباح الاولى، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى، فيما عملت فرق الانقاذ على انتشال سكان، وبينهم فتاة في السابعة من عمرها، من تحت انقاض منازلهم التي دُمّرت فوق رؤوسهم.

وقالت أوكرانيا ان روسيا قصفت كييف بصواريخ مجنّحة، ما تسبّب بمساحات واسعة من الدمار واندلاع حريق هائل في مجمّع سكني مؤلف من تسعة طوابق، وذلك في أول هجوم على كييف منذ مطلع حزيران الجاري.

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