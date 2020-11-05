لا بطالة عند الخياطين والسكافين.. المواطنون يلجؤون “لتصليح” ألبستهم وأحذيتهم عوضاً عن شراء الجديد

في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، هل بالفعل يلجأ المواطنون “لتصليح” احذيتهم وثيابهم عوضاً عن شراء ملابس جديدة؟ عن ذلك اجاب احد السكافين في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران حيث قال “اليس افضل من ان يسير مالك هذا الحذاء المهترئ حافي القدمين”؟ في حين شرح احد الخياطين كيف يخيط سروالا مُزق “جيبه” واضاف “المواطنون يلجأون الى الخياط كونه لا يمكنهم شراء ملابس جديدة، وقد دفعت الازمة بالبعض الى اخراج ملابسه القديمة التي لم يكن يرتديها من الخزانة وخياطة عيوبها، ففي السابق كان السروال بثلاثين الف ليرة، اما اليوم فاصبح سعره مع ارتفاع سعر الدولار نحو 150 الف ليرة”، في حين قال خياط اخر “من لديه ملابس تحتاج الى خياطة يلجأ الى ذلك، او قد يلجأ الى اخذ ملابس من شقيقه او قريبه او الى الشراء من محل (البالة)، وبعد توقف مصلحتنا لفترة عاد العمل من جديد”.

المشهد لا يصدق امام باب احد السكافين، زحمة، الناس تقف صفا طويلا، وبحسب ما قاله “كل شيء ارتفع ثمنه، الغلاء يطالنا ويطال بقية المواطنين، واحاول ان (ارحم) الزبائن قد المستطاع الا ان البضاعة ارتفع ثمنها جداً”.