لا كهرباء حتى زيادة التعرفة

بحسب وزير الطاقة وليد فياض فان زيادة التعرفة على فاتورة “كهربا الدولة” هي الحل لان ينعم اللبناييون بالكهرباء

فكيف رد المواطن على معاليه

.زيادة التعرقة هي شرط من شروط صندوق النقد الدولي

لكن معاليه غفل المطلب الاساسي للصندوق الا وهو القيام بالاصلاحات وتعيين الهيئة الناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان ,

ولنسلم جدلًا ان وزير الطاقة محق في زيادة التعرفة لكن وفق اي سعر وكيف سيوفّق بين المواطن الذي يدفع فاتورته والاخر الذي لا يدفعها

الوزراء المتعاقبون على هذه الوزارة لم يوفروا جلسة الا وطالبوا بسلفة للكهرباء , وتمكنوا من الحصول عليها اما النتيجة فلا كهرباء

اذا معاليك هل سينعم المواطنون بالكهرباء ؟

اذا أيها المواطنون قدّروا صراحة وزير الطاقة , وفتشوا عن مصادر الكهربا بنفسكم لان هذه الوزارة ومنذ عام 2010 تغير اسمها وأصبحت وزارة الصفقات والسمسرات