الأربعاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لا كهرباء حتى زيادة التعرفة

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2022 1:21 صباحًا
A A A
طباعة المقال

بحسب وزير الطاقة وليد فياض فان زيادة التعرفة على فاتورة “كهربا الدولة” هي الحل لان ينعم اللبناييون بالكهرباء
فكيف رد المواطن على معاليه
.زيادة التعرقة هي شرط من شروط صندوق النقد الدولي
لكن معاليه غفل المطلب الاساسي للصندوق الا وهو القيام بالاصلاحات وتعيين الهيئة الناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان ,
ولنسلم جدلًا ان وزير الطاقة محق في زيادة التعرفة لكن وفق اي سعر وكيف سيوفّق بين المواطن الذي يدفع فاتورته والاخر الذي لا يدفعها
الوزراء المتعاقبون على هذه الوزارة لم يوفروا جلسة الا وطالبوا بسلفة للكهرباء , وتمكنوا من الحصول عليها اما النتيجة فلا كهرباء

اذا معاليك هل سينعم المواطنون بالكهرباء ؟

اذا أيها المواطنون قدّروا صراحة وزير الطاقة , وفتشوا عن مصادر الكهربا بنفسكم لان هذه الوزارة ومنذ عام 2010 تغير اسمها وأصبحت وزارة الصفقات والسمسرات

    المزيد من فيديو

    4:01
    سعر الدولاب "نار" , و"السبار" هو الحل
    2:44
    تراجع ملحوظ في أسعار الفاكهة والخضار
    4:17
    إقتراح تقسيم بلدية العاصمة بيروت يهدّد بين بإنفجار أمني واجتماعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟