لا لقاء ثالث للرئيسين… و سيناريو اسود ينتظر البلاد …

على ما يبدو ان اي حديث عن تشكيل الحكومة بات مضيعة للوقت .. فالرئيسان عون و ميقاتي كل يغني على ليلاه .. و لا محاولة جدية حتى الآن من كلا الطرفين تهدف لانعاش هذا الملف او حتى النظر فيه.

ولا يبدو أن قصر بعبدا والسراي الحكومي، بإمكانهما رأب الصدع وإعادة المياه إلى مجاريها، بعد اتساع الهوة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، بما يتصل بعملية تشكيل الحكومة فهل وصلنا الى طريق مسدود؟

من جهة اخرى، حالة الشلل السياسي هذه التي تمر بها البلاد حتما ستوصلنا الى مصير اسود قاتم ” اضرب من اللي نحن فيه ” خاصة انها ستؤخر تطبيق الإصلاحات المطلوبة لتحرير المساعدات المالية الموعود بها لبنان .

اذا هو سيناريو اسود قاتم متشائم ينتظر لبنان .. تدهور اكبر لليرة، ارتفاع نسبة الدين، استنزاف احتياطات مصرف لبنان.. فهل سيسمح ان يتم تصنيف لبنان كدولة فاشلة يحكمها عبيد المال و السلطة؟