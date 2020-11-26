لبنان.. أزمة غاز تلوح في الأفق، فهل سيقف المواطنون بالطوابير لتعبئته؟

أزمة غاز تلوح في الافق، حيث اطلقت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي صرخة لابلاغ المسؤولين المعنيين بتأمين مادة الغاز الى لبنان، وأن الأزمة بدأت تكبر على ابواب فصل الشتاء، وبدأت شركات الاستيراد بتقنين هذه المادة بسبب ان مصرف لبنان لم يؤمن الاعتمادات المطلوبة وهذا يبشر بانقطاع الغاز في البلد.

ميشال باشا (مدير شركة لتعبئة الغاز) اكد لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران انه “لا يوجد ازمة، بل خوف وهلع من دون داع، نعم الكمية المتوفرة من الغاز قليلة وهي تنخفض، فالطلب على الغاز ارتفع مع بدء برودة الطقس اضافة الى مخاوف المواطنين من انقطاعه” واضاف “يوميا بين 120 الى 125 موزع يعبئون الكمية التي يحتاجونها قبل توزيعها”.

معلومات تحدثت عن اجتماع عقد بين حاكم مصرف لبنان والمجلس التنفيذي لموزعي الغاز، وقد خلص الاجتماع الى فتح الاعتماد اللازم لتزويد السوق بالكميات الكافية، وقد بدأت البواخر بتفريغ حمولتها من الغاز الا ان النقابة غير مطمئنة للنتائج، معتبرة ان التعويل هو على مدى التزام حاكم مصرف لبنان بالوعود التي قطعها والنتائج التي ستظهر بعد انتهاء البواخر من تفريغ حمولاتها.