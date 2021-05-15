لبنان أصبح على أبواب المجاعة

كل المؤشرات توحي بأن الأمن الغذائي للمواطن اللبناني مهدد، فماذا يقول الصحافي في الشأن الاقتصادي خضر حسّان لمراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” محاسن مرسل عن امكانية أن يعاني الشعب اللبناني من المجاعة؟

حسّان قال “يتم الحديث بشكل دائم عن المجاعة، وهناك أشخاص يرفعون من نسبة احتمال أن تصبح واقعاً، في حين أن آخرين يقللون من امكانية مواجهة مجاعة بالمعنى المتعارف عليه، أي سيناريو الحرب العالمية”، مضيفاً “علمياً، ما نمر به في لبنان لن يوصل إلى مجاعة الحرب العالمية، لكن قياساً لما نعيشه الآن مقارنة مع ما تعيشه دول العالم، يمكن الحديث عن مجاعة لناحية حجم العائلات التي لا يمكنها فعلياً تأمين خبزها اليومي”.

حسّان شرح “الأرقام تشير أنه خلال شهر رمضان، ارتفعت الأسعار ٦٠٠ في المئة، وقد طالت الخضر التي يلجأ اليها الناس عندما لا تتوفر لديهم امكانيات شراء المأكولات الدسمة، لذلك يمكن القول أن ما نمر به مجاعة، والوضع يتجه نحو الأسوأ في ظل عدم اتخاذ المنظومة السياسي أي اجراء للتخفيف من حجم الكارثة التي نعيشها” وتطرق حسّان إلى اقتراح الكابيتال كونترول حيث قال “لا نعلم مدى امكانية هذا القانون في ضبط الوضع، والذي يطرح حوله علامات استفهام منها مدى ايجابيته، وهامش تمكن المصارف والصرافين من المناورة ضمنه، ومدى ثقة الناس والتجار به” وشدد على ضرورة اتخاذ المسؤولين اجراءات وقرارات للحد من الازمة التي يمر فيها البلد، ومنع تفاقمها والوصول الى جوع فعلي.

للأسف، يقول متابعون أن في أقسى الظروف، أي في الحرب الأهلية اللبنانية، لم يعرف المواطن اللبناني الخوف على قوته كما يحصل اليوم.