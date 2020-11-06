لبنان بلد “العايز ومش عايز ” فضيحة الطحين المخزن عشوائياً في المدينة الرياضية

اهلاً وسهلا بكم في بلد “العايز ومش عايز”، لو كان الشعب العراقي يعرف ان اللقمة التي اراد أن يتقاسمها مع الشعب اللبناني المنكوب من بعد انفجار مرفأ بيروت سيكون مصيرها التلف، لكان ربما تراجع عن هبة العشرة الاف طن.

وزير الاقتصاد راوول نعمة قال “قلتلهم ما تجيبولنا طحين، لبنان ليس لديه مكانا لتخزينه، وفي النهاية وصل يوم الاحد، قيل لنا ان الطحين لكم، لوزارة الاقتصاد، مشكورين لكن لم يكن لدينا الوقت الكافي، كون الباخرة وصلت بسرعة والجيش اطلعنا عن المدينة الرياضية، ونحن نعلم ان الامطار ستتساقط لذلك وضعنا الشوادر، وخشب ودواء للجرذان، كل ما في وسعنا ان نفعله قمنا به، والواقع ان من لديه مكانا للتخزين فليتصل بنا”.

في المدينة الرياضية وتحديدا تحت مدرجات الملعب خزنت اطنان الطحين عشوائيا، ثلاثة اطنان منها وضعت للتلف وتم تغليف السبعة الاف طن المتبقية من الهبة، المياه دخلت الى الطحين والرطوبة ستقلل من صلاحية استعماله والتي حددت بمدة الشهرين.

مدير عام الاهراءات اسعد حداد اكد لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي انه “لم نخطئ بل اجبرنا بعدة امور، تفريغ الباخرة والتخزين كون من الضروري اعادة توزيعه بالتكافؤ على كل اللبنانيين، وردة فعلنا لاصلاح اي خطأ سريعة، والمكان الذي وضع فيه الطحين ليس المثالي، لا يوجد اهمال، بل يجب ان يكون لدينا جهات معينة للتحضير لهكذا امور، اي ان يكون في كل وزارة خلية للعمل” واضاف “نعمل على تأمين مستودعات افضل، القطاع الخاص يقدم نفسه مشكورا، ثانيا هناك كميات سيتم توزيعها على الافران والمطاحن”.

وفيما الاف اللبنانيين لا يملكون سعر ربطة خبز، تشير الوزارة المعنية الى ان هذا الطحين سيوزع على الافران حتى يبقى سعر ربطة الخبز الفي ليرة لبنانية، وامام هذا الواقع نسأل عن مصير سعر ربطة الخبز بعد نفاذ الهبات، خصوصا ان مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت دمر جراء جريمة انفجار المرفأ.