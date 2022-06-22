الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
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لبنان حاضر في جولة بن سلمان الاقليمية

منذ ساعة واحدة
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إختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولته الاقليمية، بزيارة الى تركيا حيث التقى الرئيس رجب طيب اردوغان في انقره وبحث معه جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقبل تركيا، حطّ بن سلمان في عمّان حيث التقى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الذي شدد على الدور المحوري للسعودية في دعم قضايا الأمّة، فيما أكد ولي العهد السعودي، حرص المملكة على الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة البلدين.
وكان بن سلمان استهل جولته من مصر حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان للبنان حصة في البيانات المشتركة الصادرة في ختام زيارات ولي العهد السعودي، حيث كان هناك تشديد على اهمية أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وضرورة اجراء الاصلاحات فيه، على ألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات.

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