لبنان مهدد بالعتمة ومحطات الوقود ترفع خراطيمها في عدد من المناطق

مع بداية العام الجديد لبنان مهدد بالعتمة الكاملة، فبعد انتهاء العقد الموقع مع شركتي “سوناطراك” و”كي بي سي” لا جواب رسمي بعد يؤكد استيراد لبنان لوقود النفط الاسود من العراق لتغطية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتي جاءت نتيجة المحادثات التي اجرتها الحكومة اللبنانية مع وزير النفط العراقي، في المقابل ترسو 4 بواخر نفط منذ ايام على الشاطئ بانتظار فتح اعتمادات لها من قبل مصرف لبنان وتفريغ حمولتها لصالح بعض الشركات، علماً ان عدداً من محطات البنزين بدأت ترفع خراطيمها بسبب نفاذ مخزونها.

حلول مؤقتة تلجأ اليها وزارة الطاقة ولها محاذير عدة بحسب ما قالته مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي، وشرحت تغيب الشفافية ويُفتح الباب على المحاصصة والفساد، وسط غياب دفتر شروط جدي يمهد لاطلاق المناقصات ويؤدي الى توقيع عقد جديد.

تغيب الدولة عن تحمل مسؤولياتها الامر الذي ينذر بكارثة حقيقية: العتمة، والسؤال الذي يطرح لماذا لم تتصرف الدولة بعد؟ ومن اين ستأتي بالاموال لتدفع لدولة العراق في حال ردت الاخيرة؟ خصوصاً وانها اخلت عند دفع مستحقاتها بمئات ملايين الدولارات للبواخر التركية التي مدت البلاد بالكهرباء.