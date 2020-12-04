لبنان.. هل تراجعت نسبة المدخنين بسبب ارتفاع أسعار الدخان وكورونا؟

الارتفاع الكبير باسعار علب الدخان، معطوفاً على الوضع الصحي خصوصاً في ظل كورونا هل ساهم كل ذلك بتخفيض عدد المدخنين ام لا تزال النسبة على حالها؟

احد المواطنين قال انه يدخن 3 علب في اليوم، سعر كل واحدة منها 3500 ليرة، ما يعني انه يحتاج الى 12 الف ليرة، وهو متزوج ولديه اولاد، واشار الى انه “احاول التوقف عن التدخين الا اني افشل في ذلك” كما قال اخر انه لم يحاول التوقف عند التدخين، في حين اكدت احدى المواطنات انها غيرت نوعية الدخان بسبب الاسعار، فالنوعية التي كانت تشتريها وصل سعرها الى 7000 ليرة، وانها تدريجيا تحاول ان تتوقف عن التدخين من اجل صحتها، وفيما ان كان فيروس كورونا يدفع الاشخاص الى التوقف عن التدخين اجابت “بالتأكيد وبشكل كلي”، وقال اخر “لا اتوقف عن التدخين الا عندما انام، اشتري الوطني منه ولو كان لدي عائلة لما كنت لادخن”.

من “ماركة” الى اخرى تنقل احد المواطنين بسبب الاسعار، وقد فكر ان يتخذ خطوة ايقافها، وفي اليوم يدخن كما قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف بين علبة الى علبة ونصف، كما اكد بعض المواطنين انهم لا يدخنون بسبب مضار التدخين على الصحة.