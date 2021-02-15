لبنان يتحضر للعاصفة جويس.. فما مدى قوتها؟

بعد خبر وصول العاصفة “جويس” الى لبنان غداً والحديث عن قوتها، شرح وسام ابو خشفة من مصلحة الارصاد الجوية لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف، توقعات دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني عنها.

وقال ابو خشفة “تظهر الخرائط كيف تتجه العاصفة من تركيا الى مصر، وفيما يتعلق بلبنان غداً صباحا سنشهد غبارا في الاجواء قبل وصول المطر كون المنخفض سيمر فوق مصر، وليلاً تصل الكتلة القطبية الباردة حيث ستتساقط الامطار بغزارة خلال الليل مع حدوث عواصف رعدية واشتداد بسرعة الرياح حيث ستصل الى 65 كلم في الساعة وتشتد اكثر يوم الاربعاء حيث ستصل الى 80 كلم في الساعة. من هنا ننبه المواطنين من تطاير اللوحات الاعلانية على الطرق، كما احذر من غزارة الامطار لفترة 24 ساعة من ليل غد الى فجر الخميس”، واضاف “سيتشكل البرد ونشهد سيولاً”.

القسم الثاني من العاصفة وهو المميز كما قال ابو خشفة “انها اول عاصفة في هذا الموسم بهذه البرودة، حيث ستتساقط الثلوج ليل غد بدءاً من 1500 متر مع تدني درجات الحرارة، ويوم الاربعاء هناك تدني ملحوظ بدرجات الحرارة الى ما بين 6 الى 10 درجات على الساحل ما يعني تدني مستوى تساقط الثلوج الذي قد يصل بين ليل الاربعاء وفجر الخميس الى حدود الـ500 متر كما في عكار وبعض المناطق الجنوبية وفي اغلب المناطق الجبلية” واشار الى ان “الحرارة في المناطق الداخلية اي في البقاع ستصل الى ما دون الصفر لاسيما فجر الخميس”.

اعتبارا من نهار الخميس تخف حدة الامطار بشكل ملحوظ كما قال ابو خشفة الا ان البرودة ستستمر، حيث سترتفع الحرارة يوم الجمعة لتتراوح على الساحل بين 10 الى 15 درجة مع امطار متفرقة وتنحسر العاصفة يوم السبت، وبعد انحسار العاصفة سيبقى لبنان متأثرا بها حيث سيشهد موجات صقيع ما سيؤدي الى تشكل للجليد لمدة تتراوح بين 3 الى 4 ايام.

وعن تسمية العاصفة قال ابو خشفة “لا نعتمد على اسس علمية لتسمية العواصف، التي يجب ان تتوافر فيها شروط عدة اولها ان لا تقل مدتها عن 3 ايام وثانيا اشتداد سرعة الرياح وارتفاع الموج وتساقط الثلوج وهناك تسلسل ابجدي لتسمية العواصف نعتمده بشكل معاكس، وقد وصلنا الى حرف ج” واضاف ” لهذه السنة هي اول عاصفة تمر على لبنان، مع العلم اننا بدأنا تسمية العواصف في لبنان سنة 2015 حيث اطلقنا عليها اسم زينة”.