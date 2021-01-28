لبنان يعلن عن خطة اللقاح ولكن العبرة في التنفيذ

وأخيراً اعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة اللقاح المنتظرة في الربع الاول من شهر شباط، اللقاح سيكون مجاناً عن طريق وزارة الصحة العامة ولن يكون هناك اي رسم مالي للحصول عليه حتى في مراكز التلقيح الخاصة وسيكون موحدا لكل المقيمين على الاراضي اللبنانية اي المواطنين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين. الهدف من الخطة تحقيق مستويات عاليه من التلقيح في المجتمع التي تصل الى حدود ثمانين بالمئة خلال عام 2021 اي 5 ملايين ونصف مليون شخص للوصول الى مناعة تحمي المجتمع ككل.

وشرحت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي، سيصل في الربع الاول من السنة 250 الف جرعة ومن المتوقع خلال شهر اذار ان يصل من كوفاكس الجرعة الاولى لتتكامل مع الكمية المحجوزة. الاولوية هي لحماية القطاع الصحي بالاضافة الى المسنين وفئة الامراض المزمنة وذلك ضمن منصة التسجيل لتلقي لقاح كورونا.

اللجنة اكدت ان اللقاح سيعطى وفق الاولويات لا الاستنسابية وسيتم تشكيل لجنة مخصصة لمتابعة الشفافية وبانتظار وصول طائرة اللقاح الى لبنان لا تزال المستشفيات تعاني من واقع القدرة الاستيعابية والصيدليات من شح الادوية الاساسية والمواطنون من الاقفال القسري الذي يزيد من الاعباء الاقتصادية.

ايام قليلة تفصلنا عن الاول من شباط موعد وصول اللقاحات تباعا الا ان الخطة المطروحة من قبل اللجنة الوطنية لادارة ملف لقاح كوفيد تبدو وبحسب ذوي الاختصاص جيدة في الشكل لكن العبرة في التنفيذ.