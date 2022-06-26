لحوم هندية تغزو الأسواق... هل من داع للقلق؟

عاد الأمن الغذائي مجدداً إلى الواجهة بعد الحديث عن مخاوف من شراء اللحوم الهندية المستوردة التي تغزو الأسواق، وترّددت شائعات عن فسادها، إذ نّبه البعض من انتهاء صالحيات استعمالِها، بينما حذّر آخرون من بيعها بعد تفريزها مرارا وتكرارا. فهل تنقل اللحوم عموما والهندية خصوصا إلى المرفأ وفقَ معايير سليمة؟ وهل يمكنُ اعتبار هذه اللحوم فعلا من أسوأ الانواع؟

مسؤوليةُ ادخالِ هذا النوع من اللحوم إلى لبنان يحمّلُها عيد إلى بعض التجار والمستوردين المسجلين في وزارة الزراعة، والذين يحاولون الاستفادة من الوضع الاقتصادي السيء.

وطلب عيد من وزارة الصحة أخذ عينات دورية من اجل انتظام الوضع ودعا المواطنين عند شراء اللحمِ الى أخذها من الذبيحة مع عظمها

من جهتها تؤكد وزارة الزراعة أن اللحوم الهندية كغيرِها تخضعُ للكشوفاتِ والفحوص اللازمة قبل عرضها في الأسواق، وتضع الجدال الحاصل في إطار “الحرب بين قطاعين متنافسين”، لا سيما أن إثارة الضجة جاءت من قبل تُجار اللحوم الحيّة التي تراجعت وارداتها منذ منتصف عام 2021 بالتزامن مع مرحلة رفع الدعم.







