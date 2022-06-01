لعبة الدولار مقصودة والمواطن الخاسر الوحيد

الدولار طالع نازل ولا سقف له… هذه اللعبة التي باتت جزءاً من حياتنا اليومية، أصبحت أشبه بقصة أسطورية لا تُصَدّق، تُحكى يوميا وتُفَسّر بطرق مختلفة، إلا أن النتيجة واحدة لاغير، انهيار مستمر للمواطنين الذين وبحسب التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصبح منهم 80% تحت خط الفقر منذ العام 2019، مع فقدان العملة الوطنيّة لـ95% من قيمتها، وارتفاع الأسعار بنسبة 200%، وزيادة أسعار الوقود بأكثر من 2,000% خلال فترة عام فقط، وهو ما اُثّر بشكل سلبي على الحضور إلى المدارس وأماكن العمل.

موضوع تلاعب الدولار طرحناه على الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر.