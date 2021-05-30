للراغبين بالزواج.. فساتين يصل سعرها إلى أكثر من نصف مليار ليرة

فرحة الزفاف في العام ٢٠٢٠ فقدت بهجتها نتيجة اجراءات كورونا ومنع التجمعات، أما هذا العام فلا يبشر بالخير، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان ما أدى إلى تراجع حفلات الزفاف بشكل ملحوظ.

بائعة فساتين أعراس أكدت لمراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” سارة شحادة أن الوضع صعب جداً، نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة الشابات والشبان، ففي النهاية هذه مصلحة يجب أن تستمر”.

لطالما عرف لبنان بحفلات الزفاف الباذخة، فكان اللبناني يلجأ إلى الاستدانة من المصارف بهدف اقامة حفل الأحلام، لكن المعادلة تغيرت اليوم، ففستان الزفاف قد يصل سعره إلى ٤٠٠ مليون ليرة، فكيف للمقبل على الزواج أن يتحمل نفقات العرس بأكمله؟ عن ذلك علّقت بائعة فساتين الزفاف “يتراوح سعر الفستان من المجموعة الجديدة، صناعة خارجية ما بين ٥٠٠ دولار إلى ٣٠٠٠ دولار، في حين ان صناعة فستان مماثل في لبنان تبلغ تكلفته نحو ١٠ آلاف دولار أي ما يعادل ١٢٠ مليون ليرة” متسائلة “اذا كان العريس من السلك العسكري أو موظفاً كيف يمكنه أن يتزوج”؟

وعن كلفة خياطة فستان للزفاف أجابت “سأطرح مثلاً، طلبت مني احدى الزبائن اعداد فستان يشبه فستان من تصميم مصمم مشهور، أطلعتها أن كلفته تصل إلى ٣٠ ألف دولار، نحن فعلاً في مشكلة”.

في ظل الظروف الراهنة البعيدة عن اي استقرار نفسي، تتراجع معدلات الزواج، مقابل ارتفاع في نسب الطلاق، وتزداد الهجرة إلى بلاد يعيش فيها المواطن بكرامة وسلام.