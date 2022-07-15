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للراغبين بالنجاح في الحياة، اليكم الوصفة السحريّة

منذ 22 ساعة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2022 9:22 مساءً
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الطهي عند الأمهات ليس بخبر مميّز، أم تضحّي من أجل عائلتها أيضاً ليس بخبرٍ جديد، خاصة في لبنان…الأمّة التي تنجب خيرة الأمهات، بسريرٍ تهزه اليُمنى، و عالمٍ بيسراها المباركة. أما الخبر هنا، فهو عن أمٍ لبنانيّة، صنعت من مطبخها نفسه الذي أبعدها عن طموحاتها. مطبخ لطموحٍ جديد، بوصفاتٍ ترتكز على عناصر الحبّ، والكثير من بهارات الفرح.
إيزابيل، القادمة من سحر قمر إهدن، قررت أن تبدأ حياتها من صفر التجربة حتى أعلى أرقام النجاح، “لا كوتشينا دي ايزابيل” هي أعلى درجات الشبع من روعة زبدة الفستق.

وكأن سكريات الأطعمة التي تحضرها لا تكفي حلواً، فنزيد على حلاوتها حلاوة إبتسامتها الزغرتاويّة.

تطوّر إيزابيل عملها ليشمل تعليم الطبخ و إعطاء الدروس لكل من يرغب بأن يعلو إلى مرتبة “أمّ لبنانيّة”.
من أهمّ عنصار زبدة الفستق هي الزبدة ، الفستق و لمسات أمٍ طموحة.

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