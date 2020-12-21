لن تتمكنوا من السفر بعد اليوم إلا بالـ”fresh dollar” فشدوا الأحزمة جيداً

اهلاً وسهلاً بكم على متن الطائرة، شدوا الاحزمة واستعدوا الى التحليق عالياً فوق الغيوم الملبدة التي تعصف بلبنان جراء الازمة الاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن اللبناني.

قنبلة من العيار الثقيل لكنها متوقعة، فجرها رئيس مجلس ادارة الميدل ايست محمد الحوت اثارت ضجة في الشارع اللبناني مفادها ان شركة الطيران ستتوقف عن قبول الدفع بالدولار الاميركي من الودائع في البنوك المحلية وستبدأ ببيع تذاكرها بالـ Fresh dollar فقط ابتداءاً من شهر شباط من العام المقبل وليس فوراً، ما يعني بأن المسافر سيضطر الى جلب الدولارات ليتمكن من السفر.

مصطفى الناطور (صاحب شركة الناطور للسياحة والسفر) اعتبر في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي انه “كنا نتوقع ان يأتي اليوم الذي يتوقف فيه كل شيء، وهذا يبدو انذارا لتحضير انفسنا، طريقة العمل ستختلف، وربما يأتي اليوم الذي يقتصر فيه عملنا على الحجوزات من دون تصدير تذاكر مباشرة، ما يعني ان الزبائن سيشترون التذاكر اونلاين او من الشركة نفسها”.

اصحاب مكاتب السفر يؤكدون ان هذا القرار سيؤثر على حركة البيع للتذاكر وقال علي مملوك صاحب مكتب “Yas” للسياحة والسفر “الكثير من الناس لن يكون لديهم دولارات لدفعها، مع العلم ان كل تذاكر الطيران سواء على طيران الميدل ايست او غيره يجب ان تكون بالعملة المحلية وهو باب الحل لهذه الازمة”.

الاسباب وراء هذا الاجراء بحسب الحوت يعود الى ان الدولار في البنوك المحلية يعادل 40 بالمئة من الدولار خارجه، شارحاً ان استمرار قبول الدولارات المحلية غير مجد تجاريا لان 85 بالمئة من نفقات شركات الطيران بالعملة الصعبة.