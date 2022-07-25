لن تزوروا شاطئ الرملة البيضاء بعد اليوم

هنا شاطئ الرملة البيضاء ، الشاطئ الذي ما زال يرتاده اللبناني المعتر الفقير كمنفس ” رخيص و كويس ” و كمهرب من الازمة الاقتصادية الخانقة له و لعائلته ايام العطل و في وقت الفراغ ..

هالقعدة هون ” ما بتكلف كتير مادياً ” الا انه صحياً بتكلف ” بلوة و مصيبة سوداء ” بعدما صنفته الفحوص المخبرية التي أجراها “المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية” في تقريرها الاخير واحد من اكثر الشواطىء التي لا تصلح للسباحة كونها ملوثة بمستويات أعلى من المسموح بها من البكتيريا البرازية.

التلوث البكتيري الذي تم تحديده بوضوح في المواقع التي تمت دراستها، يعود بشكل رئيسي إلى مياه الصرف الصحي وعصارة المكبات الرئيسية التي تلوث مياه الشاطئ اللبناني مهدّدةً صحة أبناء العاصمة، ممن لا حول لهم ولا قوة في ظل انهيار ليرتهم وتدهور معيشتهم وانعدام خياراتهم.

رفع التلوث عن شاطئ الرملة البيضاء والشواطئ الملوثة الاخرى سيتطلب سنوات، ليحرم اللبناني حينها من ملاذه الأخير في بلد يحكمه اصحاب الطائرات الخاصة ليصيّفوا بالمالديف ..