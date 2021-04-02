لن تصدق ماهو سعر حبة الصنوبر الواحدة

من كان يصدق ان كيلو الصنوبر الواحد سيصل سعره إلى مليون ومئة وخمسين الف ليرة لبنانية؟ المزارعون يعتبرون ان لا شيء يبرر الارتفاع الجنوني هذا، خصوصاً ان الصنوبر انتاج محلي ولا يلزمة اي متطلبات من حيث الرعاية الزراعية وقال احد المزارعين لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران “لا يكلف الصنوبر اي مبلغ فحتى السماد لا يحتاجه كما انه لا يتطلب رعاية، لذلك يجب الا يرتفع سعره لاسيما البلدي منه”.

ارتفاع سعر الصنوبر الكبير ليس بسبب فرق العملة فقط بل السبب الاساسي كما شرحه احد بائعيه بدأ منذ حوالي الـ٨ اشهر اي مع بداية الثورة حيث بدأ تصديره الى الخارج خاصة إلى قطر، وسعره ارتفع نحو ١٢ بالمئة، ففي العام الماضي كان سعره نحو ٦٠ دولار اليوم يباع بحوالي ٧٠ دولار هذا اضافة الى طمع التجار” واضاف “كان سعر الفستق قبل الازمة ٢٣ دولار اي ٣٥ الف ليرة اليوم يباع بـ١٢ دولار ما يعني انه انخفض ٤٢ في المئة على الرغم من انه مستورد لكن بسبب فرق العملة يباع بـ٢٠٠ الف ليرة”.

سعر حبة الصنوبر حوالي ٣٠٠ ليرة لبنانية، ومن الممكن ان يرتفع سعرها اكثر، فهي الذهب الابيض في هذه المرحلة.

اذاً لم تعد فقط البضائع المستوردة هي التي تشكل عقدة معيشية للبناني بل اصبح الانتاج المحلي البلدي ابن الليرة يسعر بالدولار الحي، فالى اين تتجه الامور؟