ماذا سيقول لبنان لهوكستين غداً؟

غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن لقاء الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في بعبدا أثار تساؤلات ومخاوف حول توحد موقف الرؤساء الثلاثة فيما خص الرد الرسمي للسلطة بموضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والخط 23, و الذي ينتظره الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، العائد إلى بيروت اليوم أو غداً ليعرف الجواب عن مقترحاته السابقة.. فما الحقيقة وراء غياب الرئيس بري عن اللقاء ؟ وما هي الرسالة اللي أراد ايصالها !؟

السؤال الأهم اليوم .. ما هو الموقف الذي سيتم إبلاغه إلى هوكشتاين في زيارته هذه ؟

و ما الرد الذي سيسمعه لبنان منه ؟

فهل يصل هوكشتاين ، وبعد ثلاثة أشهر من الغياب ليجد سلطة مرتبكة بلا جوابٍ حتى الآن ؟ ساعات قليلة تفصلنا عن الجواب، لندرك وقتها حقاً ما مصير هذا الصراع ؟!