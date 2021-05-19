ماذا يقول مروان شربل بعد لقائه السفير السعودي رداً على كلام شربل وهبة؟

رأى الوزير السابق مروان شربل بعد لقائه سفير المملكة العربية السعودية في دارته في اليرزة، أنه “في هذه الظروف الصعبة نحن نعرف دور المملكة في تقريب وجهات النظر ومساعدة كل لبنان”.

وقال: “المملكة ولبنان يحبان بعضهما مع وجود بعض الاشخاص المميزين بالعلاقات والمملكة عليها فضل علي شخصيا لانني درست فيها وتطورت علاقتنا الامنية معها منذ ان كنت ضابطا حتى اصبحت وزيرا”.

واعتبر أنه “لا يجب ان ننكر فضل السعودية على لبنان ولا يجب على السعودية ترك لبنان في الظروف الصعبة”. وأمل من “كل الطوائف ان نجتمع للخروج من مشكلتنا لاننا عزلنا كل العالم عنا بما فيها دول الخليج، والمملكة لم تخطئ ابدا في حق لبنان”.