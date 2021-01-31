ماذا يكشف النائب السابق مصباح الأحدب عن أحداث طرابلس؟

اعتبر النائب السابق مصباح الاحدب ان التظاهر “حق مصان في الدستور، وعمل المؤسسات الامنية حماية المتظاهرين للتعبير عن رأيهم لاسيما في ظل صعوبة الاوضاع التي نعيشها في هذه المرحلة، اذ من الطبيعي ان يعبر المواطنون عن رأيهم في الشارع رغم الاقفال وجائحة كورونا”.

وتطرق الاحدب في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف الى اقصاء طرابلس عن الانماء من قبل السلطة وقال “الوضع العام في طرابلس اليوم ناتج عن سنوات من التراكمات وافتعال مشاكل من قبل سياسييها” وعن رفض بعض الثوار للاحدب اجاب “الكثير من الناس في الشارع يحبونني وما سبق ان حصل في ساحة النور مفتعل”.

وعن قراءة الاحدب لاحداث طرابلس شرح “تجويع المواطنين ومنعهم من الخروج من المنزل من دون تأمين شيئ لهم، سيؤدي حتما الى ذلك، ففي بعض مناطق طرابلس الوضع مزر جداً” ووضع الاحدب اللوم فيما يتعلق الحال الذي تعيشه طرابلس على الزعامات المحلية بداية الذين وعدوا ابناء المدينة منذ سنة 2009 بوظائف وانماء لتحصل بعدها المشاكل التي اوصلت البلد الى الخراب” وعن الذي حصل في البلدية والسرايا علق الاحدب “لا احد من اهالي طرابلس يريد دمار المؤسسات ولا احد منهم مع الشغب لكن ما نراه منذ فترة طويلة وهو ما تحدث عنه وزير الداخلية السابق مروان شربل اي ارسال مندسين للقيام بما شاهدناه”.

وعن توقيف بعض الشبان قال الاحدب “يجب بداية فتح تحقيق مع من قصّر ومن خرّب، ولا نقبل ان تمر القضية من دون تحقيق شفاف لاسيما وان شهيدا سقط”.