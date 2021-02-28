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ما لم ترونه من قبل في لبنان

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 10:25 مساءً
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بحر من اثار تختصر حضارات مرت على لبنان على مدى أكثر من أربعة الاف عام، الآلاف من القطع الفينيقية والرومانية والاسلامية وغيرها الكثير تقبع على الرفوف، قام ابو وليد الحداد “هاوي جمع اثار” بجمعها على مر عقود لتقبع في منزله حضارات هي من اشهر الحضارات التي وجدت، وبحسب ما قاله لمراسل “صوت بيروت انترناشونال”  غسان فران “لدي اثار تعود الى الحضارة الاسلامية والعربية والبيزنطية والرومانية والاشورية والفينيقية واليونانية” وشرح الحداد عن استعمال كل قطعة.

قطعة فينيقية يقدر عمرها بثلاثة الاف عام، يبلغ سعرها تقريبا ٣٠ الف دولار، ومجسمات لمراكب صنعها اسياد البحر بالاضافة الى رؤوس ملوك وفسيفساء، وغيرها الكثير.

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