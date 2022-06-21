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ما هي سيناريوهات التأليف المطروحة؟

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 12:23 صباحًا
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ثمانية وأربعون ساعة تفصلنا عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة ليتقرر بعدها من هو الرئيس المكلف تشكيل الحكومة.
سيناريوهات عدة تنتظر عملية التشكيل وتوزيع الحقائب , وخاصة مع دخول كتل نيابية جديدة على المجلس النيابي ,
اما شكل الحكومة فهو غير معروف حتى اللحظة ما ان كانت من لون واحد او اكثر أم حكومة وحدة وطنية او حكومة اختصاصيين.
أما عن السيناريو المطروح من قبل بعض الاطراف في حال تسمية ميقاتي، أي أن تبقى الحكومة الحالية بوزرائها، فهو أمر استبعده خيرالله
اذاً يبدو ان ميقاتي سيظل رئيسًا لحكومة تصريف اعمال حتى نهاية العهد، الا اذا سار المعنيون باتجاه تحمل مسؤولية وطن ينهار بكل مقوماته.

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