مبادرة مميزة أطلقها أهالي المنية بعد حريق المخيم

مبادرة مميزة اطلقها اهالي المنية بعد احراق مخيم اللاجئين السوريين من قبل اشخاص من عائلة المير، وهي طهو الطعام لتقديمه الى العائلات المنكوبة، حيث شرح صاحب صالة الغنى هيثم شاكر لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان ان “المبادرة مدعومة من القطاعين السياحي والصناعي في المنية لاعداد 117 وجبة غداء، واضاف “نستنكر ما حصل في الامس وهذا ليس من شيم اهالي المنية وهو عمل فردي”.

وشرح طارق المبيض (احد الناشطين) ان توزيع الطعام سيتم بالتعاون مع صندوق الزكاة كونه لديه “داتا” اللاجئين، واضاف “صدمنا في الامس باحراق المخيم الا انه خلال ساعتين تمكن ابناء المنية من تأمين مكان للسكن لـ 113 عائلة، حملات التضامن كانت من نواب المنطقة والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى والفعاليات والاهالي”، مؤكدا ان “السوريين اخوة لنا ومن واجبنا التكاتف والتعاضد الاجتماعي والانساني معهم”.