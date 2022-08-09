كل منهما تعرف حكاية الأخرى. فقد عاشتا كل الفصول معًا. وتخشى كل واحدة منهما أن يكون الفصل الأخير قد حان للتفريق بينهما. أمال تتعلق بأمل الشفاء من السرطان. مغادرة الاسم مجموعة الواتساب تعني سقوط ورقة العمر ونشر ورقة النعوة. الدعاء والدواء والرجاء ثالثهما.

السرطان أفقده زوجته لكنه لم يفقد القدرة على مساعدة من أصابه المرض.

تركت وفاة زوجته مستودع أدوية. أدوية أصبح خبيرًا بأسمائها أكثر من خبرته في مهنة تعليم الفلسفة. فالوقت لديه لم يعد متاحًا للنظريات.

المستشفيات أمام خيارات أهونها مرّ. عدد المرضى يفوق عدد الأدوية.

إمتحان تفضيل مريض على آخر هو الأصعب في تاريخ تحديات القطاع الطبي.

القطاع الذي لا يزال يمتلك بعضًا من الأنفاس كي يلفظها.

متروكون لمصيرهم، مرضى السرطان بلا علاج، يخرجون من هذا المستشفى ومن غيره بلا نتيجة. هي نتيجة متوقعة من سلطة أخرجت كل الواجبات من قاموسها تجاه المواطنين. فبات المواطنون محرومين من كل الحقوق.







