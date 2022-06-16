متروكون لمصير أسود.. إنفجار المرفأ ذكرى يومية لا تفارقهم

ضاقت الأحوال بعائلة فيرونيك. أقعد الانفجار همّة والدتها. لا مكان لمزيد من المساعدات الغذائية ولا حاجة لها. فيرونيك تحتاج إلى من يساعدها في قضيتها لمساندة عائلتها.

هجّر انفجار الرابع من آب من كان في هذه المنازل. الدولة استأجرت لهم خارج المنطقة التي جمعوا فيها ذكرياتهم مدة سنة. إنتهت المهلة ولم يعد السكان الذين لم تعوّضهم الدولة. مختار المنطقة هنا ممنوع من الحديث بأمر من وزير الداخلية

والوصول إلى الهيئة العليا للإغاثة يحتاج إلى إغاثة.

بوابة العودة إلى كثير من البيوت موصدة، معالم الكارثة باقية بارتداداتها وتحذيراتها، ومن بين المصائب فوائد للسماسرة، وآخرون يناشدون العالم إعادة الأهل إلى الحيّ الجريح.

إنفجار المرفأ هزّ ضمير العالم لكنه لم يحرّك جيوب المعنيين للتعويض على ساكني هذه البيوت، تعويض لا يريدونه بالمال إنما بتأمين الطبابة لجراح لا تزال نازفة حتى الآن.







